Названы условия для перевода пациентов с коронавирусом для лечения дома

Прежде всего медики должны зафиксировать улучшение клинической картины. У пациента не должно быть лихорадки, а температура тела не должна быть выше +37,5 градусов. Дыхательная недостаточность на воздухе при измерении пульсоксиметром не должна быть ниже 95%. Уровень лейкоцитов в крови не должен быть больше уровня 3*109 на литр.

Если пациент отвечает всем указанным условиям, то его могут перевести для лечения в стационар до получения отрицательного теста на возбудителя. При выписке пациента доставят до места на санитарном транспорте с медицинским работником. Больной должен оставаться в самоизоляции до получения двух отрицательных тестов на коронавирус.

При этом врачи будут приходить к нему домой ежедневно либо за ним будут наблюдать дистанционно. В ходе амбулаторного лечения пациенту предстоит сдавать биоматериалы для проверки на коронавирус.

После выхода из стационара через один или два месяца ему обязательно проведут компьютерную томографию, чтобы понять, как болезнь повлияла на его организм.

Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России продолжает расти. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 сдали 17 347 человек. Это новый антирекорд. При этом почти у 30% не было никаких проявлений заболевания. Такие бессимптомные носители даже не подозревали, что они стали одними из самых главных распространителей возбудителя.