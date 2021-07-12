Для лечения больных ковидом использовали лекарство из плаценты

Плацентарную терапию к тяжелым пациентам, у которых COVID-19 сопровождался дисфункцией печени и повышенным риском развития цитокинового шторма применили на базе РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Как сообщила газета «Известия», речь идет об инъекционном полипептидном препарате японского производства «Лаеннек», который получен на основе гидролизата плаценты человека.

В аннотации к научной статье, которая была опубликована в научном журнале «Экспериментальная клиническая гастроэнтерология» сказано, что «применение „Лаеннека“ приводило к положительной клинической динамике — снижению уровней ферритина, увеличению оксигенации крови до диапазона физиологической нормы, снижению объема повреждения легких по данным КТ, повышению относительного содержания лимфоцитов, нормализации маркеров дисфункции печени».

Замдиректора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Ирина Стражеско рассказала, что это было пилотное исследование на небольшой выборке.

«Но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое испытание препарата», —отметила она. По мнению Стражеско, препарат, о котором идет речь, может найти применение при лечении постковидного синдрома.

Однако не все так однозначно с безопасностью такой терапии. В состав препарата входит свыше 10 факторов роста — естественных соединений, которые способны стимулировать пролиферацию или дифференцировку живых клеток. При использовании этого лекарства, как могут увеличиваться и опухолевые ткани, опасаются некоторые специалисты.

Поэтому применять препарат можно только после очень серьезных испытаний, подчеркнула директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор Марина Секачева.

Случаев заболевания COVID-19 после прививки немного, отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Потому что у привитого человека в идеальном случае вообще не разовьется заболевание, если же человек и заболеет, то болезнь быстро закончится и не вызовет никаких последствий. Чуланов также считает, что коронавирус не преследует цели убивать, так как для него важнее быстрее распространиться. При этом он добавил, что необходимо развеять миф о безопасности вируса. Он пояснил, что уровень смертности от ковида выше в десятки раз, чем о гриппа. Также при ковиде могут наблюдаться отсроченные осложнения. Инфекционист напомнил, что по всему миру от коронавируса умерли более четырех миллионов человек.