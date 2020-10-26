В России ожидается увеличение количества вакцины «Спутник V» для гражданского оборота

Уже на следующей неделе значительно возрастет количество вакцины от коронавируса «Спутник V» для гражданского оборота.

Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«На следующей неделе количество вакцинного препарата «Спутник V», который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет», — об этом Гинцбург рассказал в интервью каналу «Россия 24».

Как пояснил глава центра Гамалеи, такой рост произойдет за счет того, что в оборот выйдут препараты, которые производятся не только на базе центра Гамалеи, но и предприятия «Генериум», которое больше будет предоставлять вакцины, также на подходе вакцина «Спутник V», изготовленная на предприятиях «Р-Фарма», «Биннофарм» «и даже «Биокад».

Суммарная производительность составит не менее пяти миллионов доз вакцин в месяц, заметил Гинцбург.

Он также добавил, что вакцинация не будет способствовать уменьшению иммунитета, поэтому ее можно также пройти в ближайшее время.

Как уточнил специалист, в организме человека происходит формирование клеточного иммунитета, который позволит повторно ответить на вирус благодаря клеткам памяти.

Пресс-секретарь «Биокада» Ирина Кенюхова ранее рассказала, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начнется до декабря.

За весь период распространения коронавируса в России насчитывается свыше 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Полностью поправиться уже удалось более 1,1 миллиона человек, скончались 26 269.