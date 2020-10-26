В России ожидается увеличение количества вакцины «Спутник V» для гражданского оборота
Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«На следующей неделе количество вакцинного препарата «Спутник V», который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет», — об этом Гинцбург рассказал в интервью каналу «Россия 24».
Как пояснил глава центра Гамалеи, такой рост произойдет за счет того, что в оборот выйдут препараты, которые производятся не только на базе центра Гамалеи, но и предприятия «Генериум», которое больше будет предоставлять вакцины, также на подходе вакцина «Спутник V», изготовленная на предприятиях «Р-Фарма», «Биннофарм» «и даже «Биокад».
Суммарная производительность составит не менее пяти миллионов доз вакцин в месяц, заметил Гинцбург.
Он также добавил, что вакцинация не будет способствовать уменьшению иммунитета, поэтому ее можно также пройти в ближайшее время.
Как уточнил специалист, в организме человека происходит формирование клеточного иммунитета, который позволит повторно ответить на вирус благодаря клеткам памяти.
Пресс-секретарь «Биокада» Ирина Кенюхова ранее рассказала, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начнется до декабря.
За весь период распространения коронавируса в России насчитывается свыше 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Полностью поправиться уже удалось более 1,1 миллиона человек, скончались 26 269.