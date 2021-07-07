Врач предупредил об опасности жары для диабетиков

Аномальная жара оказывает негативное влияние на состояние диабетиков. Сосуды кожи при высокой температуре воздуха расширяются, они отдают избыточное тепло вместе с потом. С последним из организма также уходят соли и микроэлементы. Дефицит этих веществ отражается на работе сердечно-сосудистой системы.

Перегревание важно отличать от гипогликемии, рассказал главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в беседе с РИА «Новости». При перегревании может возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Те же симптомы иногда бывают при гипогликемии. Больному диабетом в таких ситуациях нужно провести определение уровня сахара крови.

В жаркое время, по словам эндокринолога, снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше.

«Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины», — подчеркнул Анциферов.

Врач посоветовал диабетикам в течение дня пить около двух-трех литров жидкости. Следовать этой рекомендации особенно важно пациентам, которые принимают ингибиторы НГЛТ-2 и мочегонные препараты.

Анциферов также призвал россиян чаще контролировать артериальное давление и сахар крови, а также регулярно принимать рекомендуемые препараты.

Жаркая погода уже к выходным вновь придет в Москву. Воздух днем прогреется до +34 градусов, но по ночам особо прохладнее не станет. В помещениях, в которых нет кондиционера, люди не смогут отдохнуть от полуденного зноя, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В связи с наступающей жарой Росгидромет выпустил штормовое предупреждение.