Вакцина от COVID-19 в России будет недоступна для детей в 2020 году

Детям пока будет недоступна вакцина от коронавируса. По российским законам препарат сначала нужно протестировать на взрослых — причем должен состояться полный цикл испытаний.

Как сообщил РИА «Новости» директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, «когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-».

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям», — сказал он.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов в беседе с агентством сообщил, что перед применением вакцины нужно еще провести доклинические испытания на неполовозрелых животных. Когда они состоятся, обычно выдается разрешение на использование препарата.

Он напомнил, что дети не являются группой риска, потому что легче, часто бессимптомно, переносят заболевание.