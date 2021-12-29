Длительность процесса признания вакцины «Спутник V» объяснили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила, почему затянулся процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам представителя организации Маргарет Харрис, проверка технологических процессов требует много времени. Об этом написал RT.

«У нас в ВОЗ существует (процедура включения в. — ред.) так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности (препарата. — ред.), а также документацию по технологии производства», — сообщила представитель организации.

Харрис отметила, что выяснение всех подробностей занимает некоторое время. После этой процедуры следуют другие регуляторы, так что это может стать причиной задержек.