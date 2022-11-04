Здоровье 04 ноября 2022, 07:39 Длительное использование сидений с подогревом оказалось вредно для здоровья — врач Акушер-гинеколог Хафизов: долгое воздействие тепла в районе таза опасно Unsplash

Читать 360tv в

Длительное воздействие тепла в районе таза опасно для мужчин и женщин. В первую очередь это касается водителей и пассажиров автомобилей. Об этом RT рассказал акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

«Сегодня практически любой автомобиль имеет систему подогрева сидений или оснащен для этих целей владельцем специальными чехлами, но, на первый взгляд, такая полезная в условиях сурового российского климата функция при неправильном использовании может нанести серьезный вред здоровью водителя», — сказал он.

Реклама

Врач объяснил, что небезопасно греться за счет такого сидения — его надо использовать только, чтобы не садиться на холодную поверхность, особенно на кожу. Так что подогрев сидений следует включать при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния, стряхивании листвы или снега. При движении же подогрев надо отключить.

Реклама

Локальное тепловое воздействие неблагоприятно для людей, страдающих сейчас или перенесших ранее воспалительные заболевания — простатит, цистит, уретрит. Сидение с подогревом может усилить воспаление или перевести заболевание в острую форму.

Диетологи утверждают, что мандарины очень полезные. Известно, что даже у их косточек лечебные свойства.