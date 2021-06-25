Дизайнер поделился способами охладить квартиру в жару

Чтобы охладить квартиру в жару, никакие технологии не нужны. Лайфхаками поделилась дизайнер интерьера Светлана Серова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сбавить градус в помещении поможет увлажнение. Также лучше всего отказаться от блэкаут штор и занавесок из синтетической ткани. Они отражают солнечный свет, но не пропускают воздух в квартиру. Вместо них стоит использовать пленку, которая отличается низкой ценой и просто наклеивается на стекло.

Чтобы легче спалось в жару, можно отправить постельное белье в холодильник. Перед этим его нужно положить в пакет, чтобы ткань не намокла. Также погрузиться в сон в жару удобнее на шелковых простынях.

Если не хотите охлаждать квартиру с помощью кондиционера, уберите ковры с пола, время от времени проводите влажную уборку. Вместе с этим облегчат самочувствие расставленные по комнатам аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, которые увлажняют помещение, отметил Inforeactor. Таким образом, дома можно обустроить небольшой водный сад, для него нужно высадить растения прямо в воду.

По данным Гидрометцентра России, 25 июня в Москве прогнозируется +34…+36 градусов, на следующий день столбик термометра покажет +33…+35, а в последний день недели будет +29...+34 градуса.