Диспансеризацию в 2019 году прошли более 40 млн россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что за девять месяцев 2019 года состояние здоровья проверили 24 миллиона взрослых россиян и 17 миллионов детей.

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На заседании правительства, глава кабмина подчеркнул, что диспансеризацию необходимо сделать более удобной. «Сейчас, очевидно, нужно сделать так, чтобы людям было удобно проходить диспансеризацию. Потому что это всегда, что называется, дело добровольное, но если это еще и неудобно, то граждане нашей страны просто и не придут», — приводит РИА «Новости» слова премьера.

Медведев подчеркнул, что медучреждения по стране должны организовать диспансеризацию так, чтобы она проходила в течение одного рабочего дня вечером или в субботу. Он отметил, что многие российские больницы и поликлиники для исполнения предписания изменили режим работы.

До конца 2019 года профосмотр должен пройти суммарно 61 миллион человек, а к 2024 году диспансеризация должна охватить 70% населения России. Хуже всех ситуация с профилактическим осмотром сложилась в Крыму, а также в Камчатском и Приморском краях и Еврейской автономной области. Глава правительства поручил Минздраву с особым вниманием отнестись к этим субъектам.