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    16 сентября 2020, 16:56

    Директор регионального бюро ВОЗ приедет в Россию на следующей неделе

    Полина Петрова

    Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге приедет в Россию на следующей неделе, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет РИА «Новости».
    Директор регионального бюро ВОЗ приедет в Россию на следующей неделе

    Такое заявление она сделала в рамках пресс-конференции, которая была посвящена влиянию пандемии СОVID-19 на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом, информирует сайт RT.

    «На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ», — заявила Вуйнович.

    По ее словам, это первый визит Клюге в функции регионального директора в РФ. Она заключила, что в России пройдут «встречи на очень высоком уровне».

    Новости SMI.FM