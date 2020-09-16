Директор регионального бюро ВОЗ приедет в Россию на следующей неделе
Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге приедет в Россию на следующей неделе, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет РИА «Новости».
Такое заявление она сделала в рамках пресс-конференции, которая была посвящена влиянию пандемии СОVID-19 на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом, информирует сайт RT.
«На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ», — заявила Вуйнович.
По ее словам, это первый визит Клюге в функции регионального директора в РФ. Она заключила, что в России пройдут «встречи на очень высоком уровне».