Директор регионального бюро ВОЗ приедет в Россию на следующей неделе

Такое заявление она сделала в рамках пресс-конференции, которая была посвящена влиянию пандемии СОVID-19 на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом, информирует сайт RT.

«На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ», — заявила Вуйнович.

По ее словам, это первый визит Клюге в функции регионального директора в РФ. Она заключила, что в России пройдут «встречи на очень высоком уровне».