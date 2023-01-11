Здоровье 11 января 2023, 19:07 Директор пансионата Романюта рассказала, как помочь родственникам с нарушениями памяти Директор пансионата Романюта посоветовала сделать копии документов для близких с деменцией

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С возрастом некоторые люди начинают сталкиваться с нарушениями памяти. Если у вас есть такой родственник, вы можете значительно облегчить ему жизнь, соблюдая ряд правил. Директор тульского пансионата для пожилых людей Наталья Романюта рассказала, как помочь своим близким. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

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Специалист пояснила, что люди с нарушениями памяти часто забывают о том, куда положили свои вещи. По этой причине важно сделать цветные копии всех документов, а оригиналы положить в укромное место. Спрятать также стоит ключи, драгоценности и другие важные вещи. Однако если человек ценит этот предмет, не стоит его отбирать. В противном случае вы можете расстроить своего близкого, написал «Царьград».