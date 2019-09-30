Директор онкоцентра Блохина назвал размер зарплат сотрудников

Директор онкоцентра им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди рассказал журналисту «360», что зарплаты сотрудников действительно были снижены в июле на 30%. Но уже в августе они соответствовали уровню июня.

О намерении врачей онкоцентра уволиться в полном составе из-за нового руководства, стало известно из видеообращения, записанного медиками.

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«Январь — июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, врачи — 179, средний медперсонал, а именно медсестры — 86, и 66 — санитарки. В июле было некоторое снижение зарплат, возможно ощутимое, на 30% эти показатели были снижены. В августе опять 173 тысячи научные сотрудники, 155 — врачи, 81 тысяча — средний медперсонал и 61 тысяча — санитарки», — сказал Стилиди.

Он также сообщил, что в онкоцентре до 6 октября будет работать комиссия Минздрава, по результатам которой будет принято решение о выходе из конфликтной ситуации. В комиссии задействованы 18 человек, она была собрана по инициативе Стилиди.

«Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже два недели. Шестого октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии. Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс», — высказал пожелание Стилиди.