Здоровье 16 июня 2023, 19:10 Директор MyGenetics Волобуев рассказал, что генетические тесты применят в России области превентивной медицины

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В России начнут впервые применять новые генетические тесты, пока что — в области превентивной медицины. Об этом РИА ФАН рассказал директор MyGenetics Владимир Волобуев.

Теперь врачи смогут с помощью молекулярно-генетических исследований и применения набора реагентов Меtabolic Kit 60 определять опасные патологии в организме человека.

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«Это дает врачам новый инструментарий для работы с пациентами, оказания им более квалифицированной помощи, нацеленной не на лечение текущих болезней, а на их профилактику и предотвращение», — отметил Владимир Волобуев.

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