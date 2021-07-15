Директор фонда по борьбе с раком груди рассказал о проблемах онкологии в России

Директор благотворительного фонда по борьбе с раком груди Оксана Молдованова перечислила основные проблемы онкологии в России. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь она выделила недостаточную квалификацию врачей.

«Все мы знаем, что количество ошибок достаточно высокое. Поэтому очень важно, чтобы у врача была насмотренность», — рассказала Молдованова.

Она пояснила, что для получения достаточного опыта маммологам необходимо регулярно расшифровывать маммограммы. Но в России специалистам приходится заниматься множеством разных вещей, поэтому многие из них не умеют замечать незначительные детали, которые важны для постановки диагноза.

«Сейчас идут большие бои между пациентским сообществом и Минздравом по поводу новой системы организации онкологической помощи, когда человек становится привязанным к своему региону», — добавила Молдованова.

Она объяснила, что онкологические учреждения в России значительно различаются по своей оснащенности. При такой системе пациент не имеет выбора и не может получать бесплатное лечение там, где услуги оказываются более качественно.