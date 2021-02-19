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    19 февраля 2021, 22:02

    Дипломаты 12 посольств привились «Спутником V»

    Александра Ломейко

    В Москве прививки от коронавируса сделали сотрудники 12 посольств. Их вакцинировали препаратом «Спутник V», об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

    Прививки сделали дипломаты Афганистана, Аргентины, Белоруссии, Чили, Индии, Италии и Киргизии. Привились их коллеги из Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии и Испании.

    «Мы получили приглашение от МИД РФ пройти вакцинацию от COVID-19 на основе принципа добровольности», — рассказали в сербской дипмиссии в РФ.

    Представители Мексики подчеркнули, что российское ведомство разослало всем аккредитованным посольствам в столице циркуляр с соответствующим вопросом.

    Вакцинироваться также хотят в дипмиссиях Кубы и Эфиопии.

    Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Созданный в НИЦЭМ имени Гамалеи препарат назвали «Спутник V». Его уже одобрили 30 стран мира.

    В скором времени выпускать вакцину будут не только в РФ. Российские власти продают коллегам из-за рубежа состав и технологию производства «Спутника V». В нашей стране массовое производство препарата и вакцинация населения идут не первый месяц.