Дипломаты 12 посольств привились «Спутником V»

В Москве прививки от коронавируса сделали сотрудники 12 посольств. Их вакцинировали препаратом «Спутник V», об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Прививки сделали дипломаты Афганистана, Аргентины, Белоруссии, Чили, Индии, Италии и Киргизии. Привились их коллеги из Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии и Испании.

«Мы получили приглашение от МИД РФ пройти вакцинацию от COVID-19 на основе принципа добровольности», — рассказали в сербской дипмиссии в РФ.

Представители Мексики подчеркнули, что российское ведомство разослало всем аккредитованным посольствам в столице циркуляр с соответствующим вопросом.

Вакцинироваться также хотят в дипмиссиях Кубы и Эфиопии.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Созданный в НИЦЭМ имени Гамалеи препарат назвали «Спутник V». Его уже одобрили 30 стран мира.

В скором времени выпускать вакцину будут не только в РФ. Российские власти продают коллегам из-за рубежа состав и технологию производства «Спутника V». В нашей стране массовое производство препарата и вакцинация населения идут не первый месяц.