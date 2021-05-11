Диоксид титана запретят использовать в пищевых целях в Швейцарии

Швейцария запретит использовать диоксид титана как пищевую добавку. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Парламентской газеты», Европейское агентство по продовольственной безопасности внесло диоксид титана в список опасных для здоровья веществ. Соответствующую поправку внесут в постановление о пищевых добавках.

«Это распространенный процесс. FSVO регулярно адаптирует правовые требования к состоянию науки и технологий, а также к законам основных торговых партнеров Швейцарии», — рассказали в Федеральном офисе продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности (FSVO).