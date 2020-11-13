Дикие кабаны занесли в Россию «африканку»

На распространение «африканки» повлияла осенняя миграция диких кабанов. В поисках пищи — желудей и ореха — дикий кабан добрался до севера Приморья. По этой причине вирус распространился в Ольгинском и Кавалеровском районах, Дальнегорском городском и Тернейском муниципальном округах.

С начала лета в регионе было зафиксировано 59 очагов, сейчас их осталось девять.

Африканская чума свиней передается от одного дикого кабана к другому. Человек может стать переносчиком вируса через одежду и обувь. При этом для людей «африканка» не опасна, отметила «Русская планета».

Ранее режим ЧС межмуниципального характера ввели в Самарской области из-за опасной болезни свиней. На места с зараженными животными сразу же выезжали ветеринары и уничтожали скот.