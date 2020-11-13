Дикие кабаны занесли в Россию «африканку»
Африканская чума свиней (АЧС) распространилась на севере Приморского края. Эта инфекция опасна для животных. Об этом рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин. Информация появилась на официальном сайте правительства Приморского края.
На распространение «африканки» повлияла осенняя миграция диких кабанов. В поисках пищи — желудей и ореха — дикий кабан добрался до севера Приморья. По этой причине вирус распространился в Ольгинском и Кавалеровском районах, Дальнегорском городском и Тернейском муниципальном округах.
С начала лета в регионе было зафиксировано 59 очагов, сейчас их осталось девять.
Африканская чума свиней передается от одного дикого кабана к другому. Человек может стать переносчиком вируса через одежду и обувь. При этом для людей «африканка» не опасна, отметила «Русская планета».
Ранее режим ЧС межмуниципального характера ввели в Самарской области из-за опасной болезни свиней. На места с зараженными животными сразу же выезжали ветеринары и уничтожали скот.