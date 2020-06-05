Диеты, недосып или болезни: россиянам объяснили, почему отекают веки

Отекшие веки могут сигнализировать о возникших проблемах со здоровьем. Иногда это симптом достаточно серьезных заболеваний, и игнорировать его не стоит.

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что отекают веки не только у больных людей.

Если человек здоров, то отеки порой появляются из-за неправильных диет или голодания. Они возникают и при зрительном переутомлении, стрессе и хроническом недосыпе. Ведет к отекам и чрезмерное потребление соли.

«В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний», — обратил внимание Дементьев.

Например, постоянная отечность верхних и нижних век может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Зачастую в таких случаях отекают именно нижние веки. Кроме того, есть вероятность проблем с почками: отек будет весьма характерный, с желтоватым оттенком и не пройдет на следующий день или через день.

Неполадки в работе эндокринной системы, в том числе нарушения функций щитовидной железы, а также слезовыводящих путей тоже можно распознать при отеках век. Их провоцируют заболевания слезных органов, воспаления, цистит.

«Тут уже нужно обращаться к офтальмологу», — посоветовал врач.

Если перечисленных болезней у человека нет, то избежать отеков довольно просто. Дементьев советует для этого придерживаться правильного питания, спать минимум восемь часов в сутки и выпивать в день два литра воды.