Диетологи составили список из трех самых полезных каш

«В гречке содержится клетчатка, множество различных витаминов (Е, РР, В1, В2), фолиевые и органические кислоты», — процитировал экспертов «ФедералПресс».

Помимо прочего, в этом блюде довольно много крахмала. Именно он помогает важным элементам усваиваться организмом человека. Еще одна незаменимая в рационе каша — рис. Она содержит витамины группы B и PP. Еще в ней есть тиамин, каротин, железо, цинк и йод. Также рис богат аминокислотами, в числе которых аргинин, гистидин, лизин и другие.

Третьей в перечне стала овсяная каша. Это источник клетчатки и белков. Еще она включает в себя витамины С, А, РР, Е, В, магний, фосфор и кальций. Кроме этого, употребление овсянки позволяет нормализовать кислотность и очистить организм.