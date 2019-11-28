Диетологи составили меню для всех возрастов

Возраст сильно влияет на рацион питания, так как меняются потребности и использование питательных веществ. В юности можно «есть все, что хочется», а вот людям постарше придется придержать свои гастрономические желания и отдать должное полезным продуктам.

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Есть все, что угодно можно только в молодости. Дело в том, что в это время высокий основной уровень метаболизма, а значит, организм потребляет наибольшее количество калорий даже без физической активности.

«Тело прощает в этом возрасте несколько фастфуд-оргий», — говорят авторы статьи.

Между 20 и 30 годами диетологи советуют нарастить мышцы, кости и соединительную ткань «с помощью разумной диеты». После 30 лет тело все еще способно оставаться стройным. Однако теперь уже придется вводить ограничения: значительно сократить потребление сахара и быстрых углеводов.

После 40 лет и этого будет недостаточно, причина в постепенно замедляющемся обмене веществ. Здоровое будущее светит тем, кто переходит на «адекватную диету». Предыдущих ограничений будет недостаточно: еда может отложиться на животе и бедрах. В связи с этим стоит есть больше фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, а также зерновых. Помимо этого стоит два раза в неделю добавлять в свой рацион небольшой кусочек красного мяса, чтобы избежать дефицита железа. Вегетарианцам рекомендуют обратить внимание на зеленые листовые овощи: капусту и шпинат.

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В 50 и 60 лет возникает большая опасность для сердечно-сосудистой системы, начинаются серьезные проблемы с давлением. По этим причинам врачи советуют сделать упор на клетчатку и продукты, помогающие снизить уровень холестерина. В меню должно быть много овощей и как можно меньше животного жира. Кроме того, стоит забыть про сладкую газировку и хлебобулочные изделия из белой муки. Вместо них нужно покупать орехи, рыбу, богатую на жирные кислоты, нежирные молочные продукты и оливковое масло.