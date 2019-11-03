  • Диетологи не сошлись во мнении о противовирусных свойствах чеснока

    03 ноября 2019, 17:49

    Анатолий Минкин

    Помогает ли чеснок против вирусных заболеваний или это просто способ не подпускать других поближе к себе. Диетологи не смогли прийти к общему мнению о пользе этого продукта. Об этом сообщил «Царьград».

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    По словам диетолога Сергея Обложко, для того, чтобы не заболеть вирусными заболеваниями, достаточно проветривать помещения и чаще мыть руки. Все это принесет гораздо больше пользы, чем употребление в пищу чеснока.

    «Единственная польза от чеснока заключается в том, что люди просто шарахаются друг от друга и держатся на почтительном расстоянии», — пояснил он.

    Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева считает пользу чеснока бесспорной.

    Она напомнила, что это овощ имеет противовирусное и антибактериальное действие, поэтому его можно назвать природным антибиотиком.

    Однако эксперты сошлись в одном: осенью, во время простуд лучше всего защитить организм поможет витамин С. В большом количестве он содержится в апельсинах, квашеной капусте и болгарском перце. Медики также рекомендовали не забывать о моркови, которая поможет выработать витамин D, который спасет от осенней хандры.