Диетологи сообщили об опасности добавления в кофе сахара Eat This Not That: сахар в кофе способен увеличить риск ожирения

Оксана Лавнюженко Диетологи Лаура Бурак и Лорен Манакер сообщили о вреде добавления сахара в кофе, а также перечислили главные правила употребления этого напитка. Об этом написало издание Eat This Not That. По словам специалистов, отказ от добавления сахара в кофе способствует улучшению его полезных свойств. Лишний сахар, поступающий в организм во время употребления этого напитка, негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также способствует появлению лишнего веса, сообщило ИА Nation News. Кроме того, не лишним будет отказаться от добавления в кофе сливок или жирного молока. По словам диетолога Манакера, калорийность кофе резко уменьшится, а человек убережет себя от потребления лишнего жира. Эти молочные продукты можно заменить любым растительным видом молока. Также медики не советуют пить кофе с целью подавить аппетит. Они считают, что такие действия способны привести к обратному эффекту. Поделиться статьей