Диетологи развеяли миф о вреде майонеза

Майонез делается на основе растительного масла и яичного порошка, сахара в нем почти нет.

«То есть, если это качественный майонез, то в принципе, это тоже самое, что растительное масло», — рассказала врач.

По ее словам, раньше майонез заносили в список вредных продуктов, потому что этот соус вкусный и его добавляют во все блюда в большом количестве.

Диетолог поделилась несколькими способами снизить калорийность салатной заправки. Она предложила заменить майонез на более легкий вариант соуса. Например, на греческий йогурт или сметану с добавлением горчицы. Также сам майонез можно разбавить менее калорийным продуктом — сметаной, ряженкой, простоквашей, йогуртом в соотношении 50:50.

Диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова тоже считает информацию о страшном вреде майонеза только мифом.

«Не столько майонез вреден для организма, сколько размеры порций», — пояснила она.

Майонез можно приготовить дома. В классическом варианте рецепта используются яйца, но они могут нести в себе сальмонеллез. Поэтому лучше заменить куриные яйца на перепелиные.

В качестве альтернативы майонезных заправок Русакова предложила использовать бальзамический уксус, лимонный сок, зелень.