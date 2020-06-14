Диетологи разрешили есть сладости на диете

Покупать шоколад стоит с содержанием какао не менее 70%. А яблочный пирог с желатином можно приготовить дома. Специалисты по питанию предлагают украсить его кусочками свежих фруктов.

Помимо этого, летом на десерт можно сделать напитки из смеси йогурта и ягод или фруктов.

Самый полезный источник сахара — фрукты, рассказала нутрициолог Карла Нот. Она развеяла миф, что от них толстеют. С тягой к сладкому также помогают справиться финики, изюм, курага и вишня. Кроме того, в их составе содержатся антиоксиданты, витамины и минеральные вещества.

Главное при употреблении перечисленных сладких продуктов — умеренность, так считают опрошенные диетологи. Тогда фигура не пострадает.

Ранее врач-диетолог назвал фейком заявление «хлеб — вредный продукт». Не нужно бояться есть хлеб. Главное — правильно подойти к выбору этого продукта.

А спиртное специалисты Роскачества расценили как врага стройной фигуры. Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса.