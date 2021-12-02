Диетологи рассказали о том, как безопасно сбросить килограммы

Резкая потеря веса является большим стрессом для организма. Чтобы лишние килограммы уходили легко и без особых запретов в еде, необходимо соблюдать некоторые правила. О том, как это можно сделать быстро и безопасно, рассказала «Общественная служба новостей» со ссылкой на диетологов.

По словам эксперта по рациональному питанию и коррекции веса, члена Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Надежды Ершовой, снижение веса более чем на три или четыре килограмма в неделю является неестественным. Длительно в таком стрессовом режиме находиться недопустимо. После таких диет вес вернется на прежние места, причем могут появиться проблемы со здоровьем.

Врач-терапевт Анастасия Шагарова также считает, что худеть безопасно нужно в замедленном темпе. Максимальное количество килограмм, которое невредно терять для здоровья ― один килограмм в неделю.

Нутрициолог Наталья Конева перечислила моменты, при которых похудение будет безопасным и не растянется на годы. По ее словам, необходимо наладить режим питания и не отступать от него, скорректировать рацион по содержанию жиров, белков и углеводов, наладить питьевой режим, а также нормализовать режим сна и ежедневно гулять на свежем воздухе.

«Когда соблюдаются базовые правила, организм начинает правильно работать и избавляться от жировых запасов, Главное, не худеть на голодных диетах и разгрузочных днях, потому что голодовку организм воспринимает, как наказание. В результате, тело не будет худеть, но из-за недостатка питательных веществ будет уходить мышечная масса вместо жировой», — добавила Корнева.

По словам Ершовой, самым простым способом похудения является «метод тарелки». При нем каждый прием пищи должен уместиться на тарелку диаметром 22 сантиметра. При этом 50% тарелки должны занимать овощи и фрукты, 25% должны составлять белки и еще 25% ― источники медленных углеводов, такие как бурый рис, гречка, полба, булгур.

Не стоит забывать и про добавление физических упражнений. Простое сбалансированное питание без тренировок значительно замедлит процесс похудения.