Диетологи рассказали о полезной альтернативе утреннего кофе

Нутрициолог Кери Ганс и диетолог Лорен Минчен рассказали о полезной альтернативе утреннего кофе. Они отметили, что употребление этого напитка может стать причиной проблем с пищеварением и нервного перевозбуждения, написал сайт ToDay News Ufa.

Ганс посоветовал пить после пробуждения японский чай матча или любой другой зеленый чай. Употребление такого продукта не приведет к нервозности или бессоннице. Этот напиток содержит теанин и нейтрализует негативные эффекты кофеина. Еще неплохим заменителем кофе станет белый чай. Он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые борются с воспалительными процессами и замедляют старение.

«Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», — уточнила Минчен.

Кофе, по ее словам, также может хорошо заменять красный чай ройбуш. Данный чай способен выводить из организма щавелевую кислоту, которая оседает в почках и вызывает мочекаменную болезнь.

Ранее агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова прокомментировала прогнозы о подорожании черного чая на 12%. Согласно данным СМИ, это случится из-за ситуации с коронавирусом в Индии.