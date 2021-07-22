Диетологи рассказали, какие продукты вредно есть на завтрак

Многие предпочитают начинать свой день с чашки кофе и вкусного блинчика с творогом. Другие считают, что отличным завтраком будут овсяные хлопья, залитые молоком. О том, можно ли начинать новый день с такой пищи, написал «Ридус» со ссылкой на исследования, опубликованным в журнале Nutrients.

По словам диетологов, утренний рацион должен содержать клетчатку и белки. Например, в сухих завтраках таких ингредиентов практически нет. Они, напротив, содержат повышенное количество сахара и жиры, которые приводят к различным заболеваниям.

Также вредно есть по утрам вафли, блины и другую мучную продукцию. Эти блюда способны повышать уровень сахара в крови, рассказало РИА ФАН.

А вот добавлять различные ягоды в завтрак, например клубнику или землянику, очень даже полезно. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и хорошо усваиваются организмом в утренние часы.