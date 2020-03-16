Диетологи рассказали, какие «полезные» продукты не стоит употреблять

Например, не стоит есть сладкие и обезжиренные йогурты. В них содержится большое количество сахарозаменителей. Из-за этого продукт становится более вредным. Если вам хочется кисломолочных продуктов, лучше свое предпочтение отдать натуральным йогуртам и добавлять туда: орехи, фрукты, ягоды и мед.

Диетические газированные напитки также вредны для нашего организма. Кроме того, они являются опасными. Они способны портить эмаль зубов, способствовать набору лишнего веса и ухудшать состояние кожи. Соки в пакетах тоже стоит исключить из своего рациона. В них содержится большое количество консервантов и сахара.

Если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре, диетологи также советуют отказаться от сухих завтраков, колбас и мясных консервантов. В них много ненужных компонентов. Они продлевают жизнь этим продуктам и делают их вкуснее. Вместо этих позиций лучше есть цельнозерновые каши и свежее отварное или запеченное мясо.