Диетологи рассказали, как соблюдать пост без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, что в рыбе и мясе содержатся девять важных аминокислот. Они являются незаменимыми для организма. Поэтому, во избежание авитаминоза, необходимо восполнить их во время семинедельного поста.

Все девять аминокислот содержатся лишь в киноа, амаранте и сое. Курсакова посоветовала сочетать крупы с бобовыми. Например, можно приготовить рис с фасолью или нут с булгуром, написал «Царьград».

Самый универсальный продукт — рис. Он «дружит» и с фасолью, и с чечевицей, и с нутом.

Кулинар заявила, что не стоит недооценивать орехи, грибы, семечки, брокколи, шпинат и «пшеничное мясо» сейтан. Это растительные продукты, богатые белком.

Курсакова рассказала о своем любимом средиземноморском салате. В нем есть все — и источник полного белка киноа, и яркие овощи, и ароматные свежие травы, и приятная кисло-сладкая заправка с легкой чесночной остринкой.

В этом году Великий пост начнется 2 марта. Продлится он традиционно семь недель.