Диетологи рассказали, как похудеть без ограничений в питании

Диетологи из США рассказали способ, с помощью которого можно худеть и продолжать есть все то, что хочется. Избавиться от лишних килограммов поможет интуитивное питание. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на CNN.

При этом такой подход, по замечаниям врачей, является более здоровым. Эксперт Лиза Янг рассказала о главных принципах интуитивного питания. Она отметила, что питаться необходимо лишь тогда, когда вы действительно испытываете голод. Иногда человек начинает есть от скуки или потому, что хочет попробовать что-то вкусненькое. При этом в действительности можно вовсе не испытывать голода.

Специалист по питанию Лиза Столлман подчеркнула, что во время приема пищи необходимо ограничить или вовсе избавиться от всех внешних раздражителей. Лучше всего не смотреть телевизор, а также не пользоваться мобильным телефоном. В противном случае мозг не будет понимать, что вы питаетесь, насыщение придет гораздо медленнее, а съедите вы при этом больше. Врач отметила также, что пищу стоит принимать медленно, долго прожевывая при этом каждый кусочек.