Диетологи рассказали, чем лучше всего ужинать летом

Лето — отличный период для того, чтобы похудеть. Диетологи рассказали, что лучше всего употреблять вечером в жаркую погоду, чтобы избавиться от лишних килограммов. Об этом сообщил Infox.ru.

По словам специалистов, лучшим летним продуктом является клубника. Ее можно употреблять в любое время суток. При этом такая ягода не нанесет вреда фигуре. Единственный минус такого продукта заключается в том, что в свежем виде его можно приобрести только летом.

Клубника является источником множества полезных веществ, благодаря чему является одной из самых полезных ягод в мире. При этом на переваривание этого продукта организм затрагивает больше калорий, чем получает.

Эта ягода является идеальным вариантом для легкого ужина. Такое блюдо можно позволить себе даже вечером. Однако, по словам медиков, клубнику стоит употреблять в меру.

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