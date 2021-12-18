Диетологи призвали в новогоднюю отказаться от оливье

Заменить оливье на более легкий салат с индейкой и авокадо при планировании новогоднего стола посоветовали диетологи. В крайнем случае, они призвали раценивать салаты с майонезом не как закуску, а как второе влюдо. Свою позицию специалисты изложили в интервью РИА «Новости».

По мнению эrспертов, традиционный плотный новогодний ужин с обилием салатов с майонезом и жирных горячих блюд может серьезно навредить здоровью. Поэтому следует не допускать переедания. Кроме того, обжорство может негативно сказаться на иммунитете. А здоровье в период пандемии коронавируса следует поддерживать.

«Иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и ее недостаток, могут привести к проблемам. Так что нужно заранее все продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе», — сказала диктолог Маргарита Королева.

Она рекомендовала просто мыслить позитивно и наслаждаться самой атмосферой праздника, так как это позволит снизить стресс и защитит иммунитет.

При этом застолье эксперты рекомендуют начинать пораньше и не голодать весь день в ожидании праздничных блюд.

«Я рекомендую накрыть стол и поужинать празднично в привычное для ужина время. Дальше, если застолье продолжается, оставить на столе легкие закуски в виде фруктов, легких овощных салатов или просто нарезанных свежих овощей и порционных десертов, если без них праздник — не праздник», — сказала диетолог Майра Рау.

В свою очередь, Маргарита Королева рекомендовала вместо ночного застолья устроить праздничный обед 1 января, где найдется и салатам, и торту, а ночь «лучше сделать лаконичной».

Также диетологи советует тщательно подобрать состав блюд, забыть про символ новогоднего стола — оливье — и отдать предпочтение салатным листьям с индейкой и авокадо. Однако если найдутся те, для кого оливье и селедка под шубой — это святое, эксперты рекомендуют отнестись к блюдам, как в полноценному второму, а не как к закуске.

«Поделите вашу тарелку на четыре части: четверть заполните салатами с майонезом, четверть — горячим блюдом, а половину — овощами без заправки. Тогда вы точно попробуете всё без переедания», — посоветовала Майра Рау.

Также важно, чтобы на столе стояла вода. Если в течение дня и позже, за праздничным столом, пить воду, то это поможет избежать перенасыщения.

В качестве горячего блюда диетологи советуют запеченую индейку, для десерта выбрать самодельное мороженое с добавлением ягод и полностью избегать сладкой газировки.