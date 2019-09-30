Диетологи призвали уменьшить долю рекламы сладкого в России

Составлен рейтинг регионов России, где больше всего фанатов ЗОЖ Подробнее

Главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян отметил, что при чрезмерном употреблении сахара растет риск диабета и ожидания. Он заверил: чем меньше человек ест сладкого, тем лучше. Врач подчеркнул, что сахар необходим тем, кто тратит много энергии. При физических нагрузках сладости преобразуются организмом в глюкозу, а это вещество уже усваивается.

Директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк пояснил, что жители России едят больше сахара, чем разрешено по нормам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). По его словам, полностью лишать себя сладкого не следует, так как еда — не только источник энергии, но и способ получения эмоционального удовольствия. Эксперт призвал действовать разумно и воздерживаться от переедания.

Специалисты заявили: разницы между белым и коричневым сахаром практически нет. И тот, и другой вредны, если ими злоупотреблять. В некоторых случаях сладкоежки могут заменить сахар заменителями и подсластителями. Мед, уточнили эксперты, калорийность рациона снизить не поможет.