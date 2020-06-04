Диетологи предложили отказаться от 5 продуктов на ужин

Сырные блюда, красное вино и темный шоколад на ужин серьезно снижают качество сна, выяснили исследователи. Особенно это касается людей, страдающих бессонницей.

В некоторых видах сыров содержится аминокислота, увеличивающая выработку норадреналина. Именно он выделяется в стрессовых ситуациях, поэтому спокойный сон нарушается. В темном шоколаде наряду с аминокислотами содержится еще и кофеин, который также мешает хорошо выспаться.

Помимо этих продуктов перед сном не стоит есть капусту. Нерастворимые волокна долго перевариваются и не дают спокойно спать. Кроме того, на ужин не рекомендуется готовить блюда с томатным соусом и острую пищу, отметил «Царьград».

Ранее специалисты выяснили отрицательное воздействие кофемании на организм. Люди с кофеиновой интоксикацией страдают от бессонницы, нервозности, беспокойства и психомоторного возбуждения. При синдроме ощущается усталость, сонливость, головная боль.