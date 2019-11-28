Диетологи предложили есть банановую кожуру

В банановой кожуре содержится больше полезных веществ, чем в самих бананах. В частности, речь идет о клетчатке, витаминах В5 и С, калии и магнии. Поэтому, если постоянно есть кожуру, уйдет лишний вес и улучшится сон.

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Тем не менее врач предупредила, что нельзя есть сырую кожуру банана. Важно термически обработать ее или измельчить в миксере, добавить в смузи, испечь банановый хлеб. Благодаря этому питательные вещества лучше усвоятся в кишечнике.

Бананы с ярко-желтой кожурой содержат больше антиоксидантов, помогающих противостоять раку. А зеленая кожура богата на аминокислоту триптофан, улучшающую сон. Помимо этого зеленые банановые шкурки содержат много резистентного крахмала, чем благотворно влияют на кишечник.

Баррелл также предложила не только есть сами банановые шкурки, но и готовить в них мясо. Так блюдо получится более сочным и нежным.