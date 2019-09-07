  • Диетологи посоветовали питаться перед сном яйцами и стейками

    07 сентября 2019, 14:19

    Алена Макаренко

    Хотите похудеть — не ложитесь спать с пустым желудком. А еще такой совет особенно важен для диабетиков. Это выяснили зарубежные диетологи, сообщил Food.news. Ловите от них рекомендации, каким должен быть прием пищи на ночь глядя.
    Диетологи посоветовали питаться перед сном яйцами и стейками

    Перекус продуктами с высоким содержанием белка и низким содержанием жира перед сном поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, снизить уровень глюкозы утром и избавиться от лишних калорий.

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    Закуска должна быть высокобелковой, также допускаются полезные жиры и углеводы. Так, диетологи советуют поздно вечером съесть яйцо, сваренное вкрутую. Также стоит обратить внимание на небольшую горсть орехов — миндаль и грецкий орех. Полезно есть перед сном греческий йогурт без сахара и овощи — помидоры, огурцы, морковь.

    Если хотите сбросить лишние килограммы, приготовьте еще с овощами мясной или рыбный стейк весом менее 80 граммов.