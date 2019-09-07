Диетологи посоветовали питаться перед сном яйцами и стейками

Перекус продуктами с высоким содержанием белка и низким содержанием жира перед сном поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, снизить уровень глюкозы утром и избавиться от лишних калорий.

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Закуска должна быть высокобелковой, также допускаются полезные жиры и углеводы. Так, диетологи советуют поздно вечером съесть яйцо, сваренное вкрутую. Также стоит обратить внимание на небольшую горсть орехов — миндаль и грецкий орех. Полезно есть перед сном греческий йогурт без сахара и овощи — помидоры, огурцы, морковь.

Если хотите сбросить лишние килограммы, приготовьте еще с овощами мясной или рыбный стейк весом менее 80 граммов.