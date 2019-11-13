Диетологи перечислили самые частые ошибки при борьбе с лишним весом

Эксперты заверили, что придерживаться строгих диет вредно. Они преследуют быструю потерю веса, но не помогают поддержать результат в дальнейшем. После них люди начинают есть вредную пищу и фастфуд, что влечет негативный эффект.

Диетологи посоветовали вместо этого придерживаться сбалансированного питания. Например, можно воспользоваться средиземноморской диетой.

Также специалисты указали на вред слишком быстрого пережевывания пищи. Это может привести к перееданию.

«После еды нужно не менее 20 минут для того, чтобы мозг получил сигнал о насыщении. Если же вы пережевываете еду слишком быстро, то рискуете съесть больше того, что вам нужно», — заявили ученые.

Еще одним важным нюансом диетологи считают прием пищи в одно и то же время каждый день.

Кроме того, не стоит есть перед телевизором или компьютером, принимать пищу в спешке и есть много жирных и высококалорийных продуктов.