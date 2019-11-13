  • Диетологи перечислили самые частые ошибки при борьбе с лишним весом

    13 ноября 2019, 21:23

    Ирина Нагайникова

    Специалисты рассказали, какие привычки мешают сбросить лишние килограммы, сообщил «Царьград» со ссылкой на Food News.

    Эксперты заверили, что придерживаться строгих диет вредно. Они преследуют быструю потерю веса, но не помогают поддержать результат в дальнейшем. После них люди начинают есть вредную пищу и фастфуд, что влечет негативный эффект.

    Диетологи посоветовали вместо этого придерживаться сбалансированного питания. Например, можно воспользоваться средиземноморской диетой.

    Также специалисты указали на вред слишком быстрого пережевывания пищи. Это может привести к перееданию.

    «После еды нужно не менее 20 минут для того, чтобы мозг получил сигнал о насыщении. Если же вы пережевываете еду слишком быстро, то рискуете съесть больше того, что вам нужно», — заявили ученые.

    Еще одним важным нюансом диетологи считают прием пищи в одно и то же время каждый день.

    Кроме того, не стоит есть перед телевизором или компьютером, принимать пищу в спешке и есть много жирных и высококалорийных продуктов.