Диетологи перечислили продукты, вызывающие болезни

В список испанских специалистов попали пять самых обычных продуктов. Это курица, рыба, яйца, зелень и морепродукты.

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Ученые заявили, что курицу можно размораживать только в холодильнике. При комнатной температуре в мясе птицы легко размножаются стафилококк и сальмонелла. Перед употреблением курицу необходимо подвергать тщательной термической обработке — в плохо приготовленном продукте могут остаться вредные бактерии.

Морепродукты и рыба должны пробыть в морозилке не менее 72 часов прежде, чем их можно будет употреблять. Эксперты настоятельно рекомендуют выяснять у продавцов, в каких именно условиях эти продукты хранились до того, как попали на прилавок.

Прежде чем употреблять или добавлять в пищу зелень, ее стоит оставить на некоторое время моченными в воде.

Яйца же, наоборот, мыть не рекомендуется. Ученые пояснили, что из-за пористой структуры скорлупы, в процессе мытья внутрь могут попасть те вредные бактерии, которые до этого находились снаружи.