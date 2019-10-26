  • Диетологи перечислили продукты, вызывающие болезни

    26 октября 2019, 12:42

    Нина Петлинова

    Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего становятся причиной развития опасных заболеваний. Об этом сообщила «Газета.ru».
    Диетологи перечислили продукты, вызывающие болезни

    В список испанских специалистов попали пять самых обычных продуктов. Это курица, рыба, яйца, зелень и морепродукты.

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    Ученые заявили, что курицу можно размораживать только в холодильнике. При комнатной температуре в мясе птицы легко размножаются стафилококк и сальмонелла. Перед употреблением курицу необходимо подвергать тщательной термической обработке — в плохо приготовленном продукте могут остаться вредные бактерии.

    Морепродукты и рыба должны пробыть в морозилке не менее 72 часов прежде, чем их можно будет употреблять. Эксперты настоятельно рекомендуют выяснять у продавцов, в каких именно условиях эти продукты хранились до того, как попали на прилавок.

    Прежде чем употреблять или добавлять в пищу зелень, ее стоит оставить на некоторое время моченными в воде.

    Яйца же, наоборот, мыть не рекомендуется. Ученые пояснили, что из-за пористой структуры скорлупы, в процессе мытья внутрь могут попасть те вредные бактерии, которые до этого находились снаружи.