Диетологи перечислили ингредиенты правильного ужина

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислили продукты, которые смело можно использовать для здорового ужина. По их словам, последний прием пищи должен быть легким и низкокалорийным. Об этом написал Ura.ru.

«Ужин должен быть легким, так как во вторую часть дня мы тратим мало энергии и организму нужно отдыхать, а переваривание пищи — это очень большая работа. При правильном вечернем рационе и сон будет лучше, и с утра вы проснетесь в более хорошем настроении. Полноценный ужин — это какая-то белая запеченная рыба, овощи, в сыром виде в салате, либо приготовленные на гриле или в духовке, плюс какой-то белок, индейка, возможно, бобовые, просто как добавка к гарниру, омлет. Но не грибы, свиные ребра, говядина, то, что долго переваривается», — объяснила Писарева.

Имеют значение не только ингредиенты, которые используются на ужин, но и время употребления пищи. По словам специалиста, ужинать необходимо за два-три часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Например, стакан кефира можно выпить за час до сна, но только в том случае, если нет непереносимости лактозы.

Как отметила Нурия Дианова, от тяжелой пищи на ночь лучше отказаться. Не стоит есть оливки, маслины, консервированные продукты, слабосоленую рыбу, поскольку все эти продукты задерживают воду в организме. Вы проснетесь «помятыми» и не отдохнувшими, заключила врач.