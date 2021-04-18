Диетологи назвали вредные продукты для утоления голода

Чувство голода у человека просыпается по утрам. Но есть ряд продуктов, от которых лучше отказаться, чтобы не навредить своему желудку. Их перечислили российские диетологи в беседе с изданием 74.ru.

Польза от стакана воды с медом и лимоном перед завтраком — это миф. Эксперты пояснили, что добавки в жидкость приведут к раздражению слизистой желудка. Специалист отметил, что лучше пить обычную теплую воду, она стимулирует выработку желудочного сока и моторику органов пищеварения.

Любителям начинать день с чашки кофе стоит задуматься о своем рационе. Вещества, которые содержатся в бодрящем напитке, приводят к изжоге и могут вызвать тошноту и расстройство всего пищеварительного тракта. Натощак пить кофе не стоит, а вот после еды это вполне позволительно.

Также не стоит питаться по утрам мясом. Вместо него нужно отдать предпочтение углеводам. В это время в организме идет выработка инсулина и кортизола, которым нужна глюкоза, чтобы насытить клетки перед новым рабочим днем. Но нужны именно сложные углеводы. Хлебобулочные изделия к ним не относятся. Они вызовут только процесс брожения в желудке и приведут к вздутию живота.

Нельзя употреблять натощак кислые фрукты и ягоды. Туда же можно отнести соки. В них содержится большое количество кислот — а это прямой путь к гастриту или язве. Овощи натощак тоже не особо полезны — неподготовленному желудку противопоказана жесткая клетчатка. При этом те же помидоры содержат щавелевую кислоту, которая еще больше увеличит концентрацию желудочного сока, воспаляя соседние органы.

Кисломолочные продукты есть по утрам можно, но они просто бесполезны. Кислая среда желудка убьет все бифидобактерии — и до кишечника они так и не доберутся. Эту продукцию лучше оставить на середину дня.

По словам диетологов, завтрак должен быть полноценным и сбалансированным. По утрам лучше всего есть каши, омлеты или запеканки. Полезные жиры можно получить из авокадо или орехов. Запить еду можно зеленым чаем или отваром шиповника. Они содержат полезные вещества и придадут сил.

В течение дня, если нет возможности нормально пообедать, перекусить можно бананами, сушками, галетами или несладкими хлебцами. Лучше исключить сладости и цитрусовые.

Но лучше всего соблюдать правильный режим питания: есть не меньше трех раз в день в одно и то же время.