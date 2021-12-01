Диетологи назвали продукты, стимулирующие иммунную систему

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о том, какие продукты следует употреблять в зимний период, чтобы поддерживать работу иммунитета. По словам специалиста, в это время в рационе должны присутствовать рыба, яйца и разноцветные овощи, написал Ura.ru.

«Рыба, яйца и кисломолочные продукты, а также разноцветные овощи. Конкретно из разноцветных овощей — это морковь, тыква, томаты, перцы. Все эти продукты содержат комплекс питательных веществ, который поддерживает на хорошем уровне иммунитет, в том числе, защищает от коронавируса, что сейчас актуально. Они позволяют не набрать лишнего веса, зимой это тоже актуально», — сообщил диетолог.

По словам другого диетолога Дарьи Русаковой, в зимний период людям следует обратить внимание на мясную продукцию и молочные продукты. Они смогут снабдить организм белком, а также простимулировать работу иммунной системы. Кроме того, в рационе должны присутствовать сезонные овощи, цельнозерновые продукты и крупы.