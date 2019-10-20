Диетологи назвали продукты, о которых нужно забыть навсегда

Из рациона лучше исключить рафинированную муку. При переработке зерновых культур в отходах оказываются клетчатка и другие питательные вещества. А еще рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, а значит, менее питательны. Из-за такой муки происходят резкие колебания уровня глюкозы в крови. А это может привести к развитию диабета. Поэтому диетолог Мария Мерино советует заменить рафинированную муку на цельнозерновую.

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Кроме того, нужно забыть про колбасные изделия. Наполовину они состоят из добавок и крахмала.

Помимо этого важно отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира в основном содержат сахар и гораздо менее питательны. Это результаты исследования ученого из Гарвардского университета Дэвида Людвига.

Время от времени не стоит есть выпечку, снэки и полуфабрикаты, написало РИА ФАН. Также угрозу несут продукты, на этикетке которых виднеются надписи типа «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара». Диетологи ставят крест на алкоголе и переработанном мясе.