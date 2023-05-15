Здоровье 15 мая 2023, 12:50 Диетологи назвали продукты, которые позволят сбросить вес в кратчайшие сроки «Народные новости»: овощи и фрукты дают ощущение сытости и ускоряют метаболизм

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Диетологи порекомендовали людям, мечтающим избавиться от лишних килограммов в самые кратчайшие сроки, обратить внимание на овощи и фрукты. Об этом написали «Народные новости».

Овощи, так же как и фрукты, дают ощущение сытости и при этом ускоряют метаболизм. Кроме того, в рационе обязательно должна присутствовать белковая пища, например такие продукты, как яйца, рыба, курица, бобовые.

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Худеющим стоит уменьшить потребление кофе и перейти на зеленый чай. По словам медицинских специалистов, этот напиток способствует нормализации пищеварения и ускоряет процесс метаболизма.