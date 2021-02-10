Диетологи назвали полезные свойства миндаля

Диетологи выяснили, что миндаль полезен при некоторых болезнях. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на издание Health.

Известно, что миндаль полезен для сердца, нормализует давление, снижает уровень холестерина. Также он нормализует уровень сахара в крови, поэтому показан при диабете. В миндале много антиоксидантов и витамина Е, что помогает бороться воспалительными процессами. Кроме того, орех улучшает пищеварение.

Миндаль содержит медь, марганец, рибофлавин, белок, который дает силы и энергию. Также есть информация, что это продукт помогает в жиросжигании в области живота.

Еще орех полезен для костей, так как в нем содержится фосфор, а также для кожи и работы мозга.

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что на состояние по утрам сильно влияет качество сна. Она дала советы, как улучшить его. Во-первых, в помещении нужно увлажнять воздух. Кроме того, перед сном комнату следует проветривать, чтобы запустить свежий прохладный воздух. Сразу после пробуждения нужно на голодный желудок выпивать стакан теплой воды.