Диетологи назвали лучший напиток для предотвращения простуды | 360°

Здоровье 05 ноября 2022, 05:55 Диетологи назвали лучший напиток для предотвращения простуды Диетологи Королева и Русакова назвали лучший напиток для предотвращения простуды Unsplash

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Чай с лимоном и имбирем помогает поддерживать иммунитет и снимать симптомы простуды, заявили РИА «Новости» диетологи Маргарита Королева и Дарья Русакова. Однако пациентам с болезнями ЖКТ эти продукты употреблять нельзя.

«Это витамин С, витамины группы В, кальций, железо, медь, марганец и цинк… То есть гамма полезных компонентов, которая поддерживает иммунитет и позволит противостоять простудным факторам», — поделилась Королева.

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Вместе с медикаментозной терапией, прописанной врачом, эти продукты ускоряют выздоровление. Ее коллега Русакова предупредила россиян, что употреблять лимон и имбирь нужно осторожно, поскольку они раздражают слизистую оболочку. Кроме того, имбирь повышает риск появления камней в почках.

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Огромную пользу организму принесут мандарины. Это природный источник антиоксидантов, а в косточках цитрусовых содержатся эфирные масла. Ранее турецкие диетологи посоветовали употреблять в пищу свеклу, в которой содержатся нитраты, улучшающие кровообращение. Этот продукт борется с канцерогенами, снижая риск развития рака.