Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

По мнению диетологов, здоровому человеку необходим регулярный завтрак.

«Обязательно необходимо завтракать и детям, и взрослым, это должно быть традицией в семье, потому что, если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся, и, конечно, он долго будет раскачиваться для того, чтобы привести себя в бодрую рабочую форму», — отметила кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова.

«Русская планета» сообщила, что эксперты советуют начинать день с блюда из творога, яиц, рыбы, мяса или птицы. Однако лучший завтрак — овсянка. Благодаря ей человек будет чувствовать себя сытым долгое время. Более того, овсянка обладает защитной функцией для желудка, дополняя его слизистую оболочку.

Йогурт плохо подходит для завтрака. Он недостаточно насыщает организм и даже может нанести ему вред.

«Йогурт можно есть на завтрак, только если помимо него есть что-то еще, чтобы в желудке хоть что-то осталось. Если он через 15-20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать, и может даже и ферменты выдавать и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приемами пищи, почему бы не съесть этот йогурт», — рассказала завкафедрой терапевтических дисциплин Пятигорского медико-фармацевтического института, кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева