Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

«Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах», — приводит агентство слова диетолога Сергея Обложко.

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Со своим коллегой согласилась врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Она добавила, что квашеная капуста — это еще и натуральный пробиотик. Это блюдо поддерживает микрофлоры кишечника и модулирует иммунитет через пищеварительную систему.

Кроме того, для восполнения поддержания необходимого в осенне-зимний период уровня витамина С в организме, необходимо есть темно-зеленые овощи, а также шпинат и петрушку. Тем, кто хочет укрепить свой иммунитет, необходимо обратить внимание на морковь, брокколи и болгарский перец.

По поводу чеснока мнения специалистов разделились — Королева заявила о его антибактериальных свойствах и назвала природным антибиотиком, а Обложко назвал чеснок полезным только потому, что люди из-за резкого запаха чеснока держатся друг от друга подальше во время разгула вирусов. Чтобы не заболеть, он рекомендовал чаще мыть руки и проветривать помещения.

Диетологи не рекомендовали есть жирную и калорийную пищу. По мнению специалистов, такая еда снижает иммунитет — у организма уходит слишком много сил на то, чтобы справиться с последствиями переедания.