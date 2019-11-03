  • Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

    03 ноября 2019, 08:34

    Андрей Иванов

    Лучший продукт для укрепления иммунитета — это квашеная капуста. В ней есть витамин С, который необходим организму при осенних перепадах температур. Также она является натуральным пробиотиком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на диетологов.
    Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

    «Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах», — приводит агентство слова диетолога Сергея Обложко.

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    Со своим коллегой согласилась врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Она добавила, что квашеная капуста — это еще и натуральный пробиотик. Это блюдо поддерживает микрофлоры кишечника и модулирует иммунитет через пищеварительную систему.

    Кроме того, для восполнения поддержания необходимого в осенне-зимний период уровня витамина С в организме, необходимо есть темно-зеленые овощи, а также шпинат и петрушку. Тем, кто хочет укрепить свой иммунитет, необходимо обратить внимание на морковь, брокколи и болгарский перец.

    По поводу чеснока мнения специалистов разделились — Королева заявила о его антибактериальных свойствах и назвала природным антибиотиком, а Обложко назвал чеснок полезным только потому, что люди из-за резкого запаха чеснока держатся друг от друга подальше во время разгула вирусов. Чтобы не заболеть, он рекомендовал чаще мыть руки и проветривать помещения.

    Диетологи не рекомендовали есть жирную и калорийную пищу. По мнению специалистов, такая еда снижает иммунитет — у организма уходит слишком много сил на то, чтобы справиться с последствиями переедания.