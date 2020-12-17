Диетологи назвали фрукт для здоровья кишечника

Если каждый день есть этот фрукт, повысится уровень кишечных микробов, расщепляющих клетчатку и производящих метаболиты. Эти вещества сохраняют здоровье одного из важнейших органов. Кроме того, авокадо снижает количество желчных кислот. А еще оно увеличивает содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые важны для здоровья толстого кишечника и оказывают противораковое действие, отметила «Русская планета».

В исследовании участвовало 163 человека с избыточной массой тела в возрасте от 25 до 45 лет. Ученые поделили добровольцев на две группы, которые придерживались определенной диеты в течение 12 недель. Первая группа должна была есть авокадо каждый день, а вторая — не употреблять плод вовсе. Во время эксперимента ученые все время изучали образцы крови, мочи и кала добровольцев.

Положительный эффект объясняется содержанием растворимых волокон в авокадо. Фрукт содержит около 12 граммов клетчатки при суточной норме в 28–34 грамма. Многие не употребляют достаточное количество вещества, нормализующего работу кишечника, отметили медики.