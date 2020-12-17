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    17 декабря 2020, 14:40

    Диетологи назвали фрукт для здоровья кишечника

    Алена Макаренко

    Ежедневное употребление авокадо улучшит здоровье желудочно-кишечной системы. Такие результаты показало исследование американских ученых из Университета Иллинойса, сообщило EurekAlert!.
    Диетологи назвали фрукт для здоровья кишечника

    Если каждый день есть этот фрукт, повысится уровень кишечных микробов, расщепляющих клетчатку и производящих метаболиты. Эти вещества сохраняют здоровье одного из важнейших органов. Кроме того, авокадо снижает количество желчных кислот. А еще оно увеличивает содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые важны для здоровья толстого кишечника и оказывают противораковое действие, отметила «Русская планета».

    В исследовании участвовало 163 человека с избыточной массой тела в возрасте от 25 до 45 лет. Ученые поделили добровольцев на две группы, которые придерживались определенной диеты в течение 12 недель. Первая группа должна была есть авокадо каждый день, а вторая — не употреблять плод вовсе. Во время эксперимента ученые все время изучали образцы крови, мочи и кала добровольцев.

    Положительный эффект объясняется содержанием растворимых волокон в авокадо. Фрукт содержит около 12 граммов клетчатки при суточной норме в 28–34 грамма. Многие не употребляют достаточное количество вещества, нормализующего работу кишечника, отметили медики.