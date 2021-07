Диетологи назвали безопасные для здоровья диеты

Давно известно, что жесткие диеты вредят здоровью и не дают продолжительного эффекта. Однако есть способы организовать свой рацион так, чтобы худеть без стресса для всего организма — это скорее системы питания и образ жизни, чем диеты. Об этих системах рассказал Inforeactor со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Первое место среди полезных диет занимает средиземноморская диета. Строгий ограничений на ней нет, однако сокращается количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Рацион должен содержать много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы. Кроме того, полезной диетологи также называют растительную диету, близкую к веганству. Из рациона нужно исключить продукты животного происхождения (ПЖП) и мясо, добавив соевый белок, фрукты, орехи, зерновые и бобовые. Клетчатка поможет сохранять ощущение сытости. Для тех, кому слишком сложно отказаться от всех ПЖП, существует флекситарианская диета — мягкая разновидность вегетарианства с небольшим количеством животного белка в рационе. Четвертой полезной диетой названа диета Engine 2. На ней из рациона исключаются жиры, масла, сокращается потребление сахара, соли и обработанных продуктов, в рационе должно быть много клетчатки, витаминов и минералов. Последняя диета — диета Орниша, которая предполагает много фруктов, овощей, сложных углеводов, бобовых и злаков в рационе. Ее особенность в четком распределении порций продуктов с содержанием жиров.