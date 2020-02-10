Диетологи из Испании определили первый симптом жировой болезни печени

Страдающий от стеатоза может не заметить явные признаки болезни в первое время, поэтому не обратится к специалисту. Тем не менее, жировую болезнь печени на начальной стадии легко вылечить. Позже появляются необратимые структурные изменения в тканях печени, метаболический синдром и цирроз. С запущенной стадией врачам справиться сложнее.

Диетолог Айтор Санчес заметил, что следует обращать внимание на вздутие живота. Если оно беспокоит часто, то стоит начать лечение вместе со специалистом. Именно это может предупредить осложнения при жировой болезни.

Основные факторы риска — ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин.